Политика

15:04 22.02.2018

Горсовет Черновцов обязал использовать украинский язык во всех сферах обслуживания

Горсовет Черновцов обязал использовать украинский язык во всех сферах обслуживания

Депутаты Черновицкого городского совета сделали украинский язык обязательным во всех сферах обслуживания, сообщает сайт города Черновцы "0372.ua".

По информации издания, соответствующее решение "О преодолении последствий советской оккупации в языковой политике в городе Черновцы", было принято на внеочередной сессии горсовета в четверг.

Документом предусмотрено, что языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, языком официальных объявлений и сообщений является государственный язык - украинский.

Кроме этого, на территории Черновцов все названия учреждений, предприятий, организаций вывески, плакаты, афиши, публикации, сообщения, рекламные объявления, любые другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции, информация для потребителей товаров и услуг должны выполняться на государственном языке.

Данным решением городского совета также предусмотрено установление в городе правил использования украинского языка во всех сферах обслуживания.

"В учреждениях сферы общественного питания, торговли обязательное наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей, персонал обязуется предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на другом языке, сообщает пресс-служба Черновицкой областной организации ВО "Свобода".

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