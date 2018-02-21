Политика

15:08 21.02.2018

Глава МИД Албании прибывает в Украину

С 21 по 23 февраля 2018 года в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Республики Албания Дитмир Бушати, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В рамках визита в четверг, 22 февраля, запланирована совместная пресс-конференция Д.Бушати с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в здании украинского внешнеполитического ведомства, а также подписание соглашения между Дипломатической академией Украины им.Геннадия Удовенко при МИД Украины и Дипломатической академией Албании.

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Интерфакс-Украина
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