Глава МИД Албании прибывает в Украину

С 21 по 23 февраля 2018 года в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Республики Албания Дитмир Бушати, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В рамках визита в четверг, 22 февраля, запланирована совместная пресс-конференция Д.Бушати с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в здании украинского внешнеполитического ведомства, а также подписание соглашения между Дипломатической академией Украины им.Геннадия Удовенко при МИД Украины и Дипломатической академией Албании.