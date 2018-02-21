Политика

14:59 21.02.2018

Самоустранение Януковича стало причиной принятия Радой решения о возложении обязанностей президента на Турчинова

Самоустранение Януковича стало причиной принятия Радой решения о возложении обязанностей президента на Турчинова

Полномочия экс-президента Украины Виктора Януковича не были досрочно прекращены в феврале 2014 года, а возложены на тогдашнего председателя Верховной Рады Александра Турчинова в связи с самоустранением В.Януковича, отмечает президент Украины Петр Порошенко.

"Мне не известно решение Верховной Рады о прекращении полномочий президента Януковича. Мне известно, что в связи с самоустранением Януковича обязанности президента были возложены на главу Верховной Рады (А.Турчинова – ИФ)", - сказал П.Порошенко во время дачи показаний в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева в среду.

Глава государство указал, что такое решение было принято в связи с отсутствием связи с В.Януковичем в тот момент, отсутствием президента на рабочем месте и "потерей управления страной".

При этом президент подчеркнул, что обстоятельства самоустранения В.Януковича должен изучить и установить суд. "Я бы не хотел трактовать Конституцию и давать юридические разъяснения", - сказал П.Порошенко и добавил, что ему не известно о каких-либо обращениях в Конституционный суд по этому вопросу.

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