Политика

14:54 21.02.2018

Управление обороной Украины на восточной границе будет срочно перестроено согласно закону по Донбассу – Порошенко

Управление обороной Украины на восточной границе будет срочно перестроено согласно закону по Донбассу – Порошенко

 Управление обороной Украины на восточных рубежах будет перестроено в ближайшее время в соответствии с положениями закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня утром было совещание с руководством Вооруженных сил по вопросу имплементации подписанного накануне закона. Мы должны буквально на протяжении ближайших дней, сверхсрочно, перестроить управление обороной государства на востоке – созданием оперативного штаба", – сказал глава государства, давая свидетельские показания на судебном заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

При этом П.Порошенко подчеркнул, что детали совещания он раскрывать не будет.

Как сообщалось, 20 февраля П.Порошенко в присутствии членов Военного кабинета подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Документ пока не опубликован в официальной прессе.

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