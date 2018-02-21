Политика

14:46 21.02.2018

Так называемый "референдум" о независимости Крыма не объявлялся - Порошенко

Так называемый "референдум" о независимости Крыма не объявлялся - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что так называемый референдум о независимости в Крыму в 2014 году не объявлялся.

"Я подчеркиваю: несмотря на то, что Верховный Совет Крыма не имел никаких полномочий объявлять так называемый референдум, никакого объявления референдума не происходило. Манипуляции с датами - сначала 21 мая, потом 16 марта - свидетельствуют о поспешности и незаконности действий российских властей, которые таким образом пытались легализировать действия РФ", - сказал П.Порошенко во время дачи показаний в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева в среду.

Он также подчеркнул, что обстановка в Крыму в то время была "очень напряженная", ее координировали спецслужбы РФ.

"Координация эти шагов вместе с решением президента России Путина о применении российских ВС за границами России, обращение к Совету Федерации РФ о получении согласия на применение ВС, а также очень поспешное решение Совета Федерации свидетельствуют о хорошо скоординированных действиях парламента и президента России с военнослужащими и наемниками, которые находились в Крыму для обеспечения незаконной аннексии", - сказал П.Порошенко.

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