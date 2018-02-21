Политика

13:52 21.02.2018

В реализации проекта по модернизации ПП на границе Украины есть трудности, но решение о ее прекращении не принималось

В реализации проекта по модернизации ПП на границе Украины есть трудности, но решение о ее прекращении не принималось

В реализации проекта Европейского Союза, предусматривающего модернизацию шести пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, есть трудности, что глава представительства ЕС в Украине.

"Действительно, мы столкнулись с проблемами в реализации этого трансграничного проекта", - сказал он на брифинге в Харькове в среду.

Х.Мингарелли не уточнил, в чем заключаются эти трудности, сославшись на то, что не принимает непосредственного участия в проекте.

Вместе с тем, по его словам, ЕС не принимал решение о сворачивании указанного проекта. "Я не могу вам сказать, что решение о прекращении этого проекта уже принято", - сказал он.

Как сообщалось во вторник со ссылкой на Reuters, ЕС сворачивает программу помощи Украине, в рамках которой он был готов выделить EUR29,2 млн на модернизацию шести пунктов пропуска на границе с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей.

Позднее в тот же день Государственная фискальная служба (ГФС) Украины опровергла эту информацию. "В связи с появлением в СМИ информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе ГФС сообщает, что на данный момент нет такой информации… Сейчас рассматриваются вопросы дальнейшего финансирования реконструкции и строительства пунктов пропуска за счет грантовых средств или за счет сметы ГФС на 2018 год", - сообщила пресс-служба ведомства.

В ГФС указали, что в ноябре-декабре 2017 года служба направила финальный отчет о состоянии реализации проектов в Совместный технический секретариат ЕС. Ожидается обратная информация.

"Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", - подчеркнули в ГФС.

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Интерфакс-Украина
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