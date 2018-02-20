Политика

17:54 20.02.2018

Украина должна подготовить консолидированные претензии к РФ о возмещении всех убытков, нанесенных агрессией - Порошенко

Украина должна подготовить консолидированные претензии к РФ о возмещении всех убытков, нанесенных агрессией - Порошенко

Украине следует обобщить правовую позицию в плане защиты государственных интересов и компенсации ущерба, нанесенного Российской Федерацией в результате агрессии, заявляет Президент Украины Петр Порошенко .

"Мы не можем терять какую-либо возможность, чтобы подготовить консолидированные претензии к государству-агрессору, к Российской Федерации… о возмещении страной-агрессором всех убытков, которые были нанесены", - сказал П.Порошенко на заседании Военного кабинета во вторник в Киеве.

По его словам, речь идет не только о политических вопросах, а о непосредственном возмещении нанесенного ущерба.

"Я уверен в том, что правовую позицию необходимо будет обобщить как в части защиты государственных интересов, так и в части компенсации", - сказал П.Порошенко, отметив, что необходимо выработать четкую позицию по этому вопросу ведомств, государственных предприятий, частных предприятий, которые понесли огромные убытки в результате агрессии.

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