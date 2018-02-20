Политика

11:45 20.02.2018

26 февраля должно официально стать Днём сопротивления Крыма российской оккупации - Мининформполитики

26 февраля должно официально стать Днём сопротивления Крыма российской оккупации - Мининформполитики

 Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова убеждена, что 26 февраля должно официально стать в Украине Днём сопротивления Крыма оккупации Российской Федерацией.

"Мы считаем, что этот день (26 февраля – ИФ) должен быть официально Днём сопротивления Крыма российской оккупации", - заявила Э.Джапарова на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Она отметила, что документ с соответствующей инициативой в прошлом году был передан в администрацию президента Украины.

По мнению Э.Джапаровой, ввести официально День сопротивления Крыма оккупации Российской Федерации необходимо в противовес российской пропаганде.

"Это важно потому, что российская пропаганда пытается доказать, что был так называемый референдум, что сопротивления нет и что все люди в Крыму настроены пророссийски", - пояснила первый замминистра.

Э.Джапарова подчеркнула, что сопротивление российской оккупации на крымском полуострове налицо, и свидетельство тому - 64 крымчанина-политзаключённого Кремля, а сто детей крымских татар воспитываются без отцов, которые находятся в заключении в РФ по политическим мотивам.

Как сообщалось, 26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся многотысячный митинг против захвата Крыма российскими "зелеными человечками" – военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации в военной форме без знаков различия, блокировавшими и захватывавшими украинские военные объекты, а также органы государственной власти на полуострове во время его аннексии Россией. Руководство РФ не единожды утверждало, что данные вооружённые лица не являются российскими военнослужащими. Однако после оккупации полуострова и проведения там фейкового "референдума о статусе Крыма" власти России признали, что "зеленые человечки" являлись действующими военнослужащими ВС РФ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МИД направил меморандум в арбитражном производстве против РФ по конвенции ООН по морскому праву

Порошенко: Возвращение Крыма - наш приоритет

Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма

Айвазовская о выборах президента РФ в Крыму: Можно призывать украинцев к бойкоту, но пугать ответственностью неправильно

Климкин обсудит с главой Siemens ситуацию с поставкой в оккупированный РФ Крым турбин этой компании

Климкин заявил о готовности меморандума в рамках Конвенции по морскому праву за нарушения РФ

Турчинов: Я отдал приказ по деблокированию парламента и правительства Крыма 27 февраля, но его не смогли выполнить

Турчинов хотел убедить Януковича вернуться в Киев в феврале 2014 года и написать заявление об отставке

У России и НАТО нет точек соприкосновения по украинскому вопросу - Альянс

КИУ просит прокуратуру возбудить дела против членов т.н. "избиркомов", организующих выборы президента РФ в оккупированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве 23 февраля состоится IV Балтийско-Черноморский форум

Глава МИД Дании Самуэльсен посетит Украину 20-22 февраля

Встреча глав МИД в "нормандском формате" состоится в ближайшее время - Климкин

Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе - Зеркаль

Украине не требуется согласия ОРДЛО на введение миротворцев на Донбасс

Выход Британии из Евросоюза может привести к проблемам с планированием общего бюджета ЕС

В Раду поступили представления на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина

Замглавы АП Елисеев считает неприемлемыми погромы офиса Россотрудничества на Подоле

Новым пресс-секретарем Гройсмана стал Рябчук

Зеркаль будет представлять интересы Украины в Международном арбитражном суде в Гааге

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА