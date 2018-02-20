26 февраля должно официально стать Днём сопротивления Крыма российской оккупации - Мининформполитики

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова убеждена, что 26 февраля должно официально стать в Украине Днём сопротивления Крыма оккупации Российской Федерацией.

"Мы считаем, что этот день (26 февраля – ИФ) должен быть официально Днём сопротивления Крыма российской оккупации", - заявила Э.Джапарова на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Она отметила, что документ с соответствующей инициативой в прошлом году был передан в администрацию президента Украины.

По мнению Э.Джапаровой, ввести официально День сопротивления Крыма оккупации Российской Федерации необходимо в противовес российской пропаганде.

"Это важно потому, что российская пропаганда пытается доказать, что был так называемый референдум, что сопротивления нет и что все люди в Крыму настроены пророссийски", - пояснила первый замминистра.

Э.Джапарова подчеркнула, что сопротивление российской оккупации на крымском полуострове налицо, и свидетельство тому - 64 крымчанина-политзаключённого Кремля, а сто детей крымских татар воспитываются без отцов, которые находятся в заключении в РФ по политическим мотивам.

Как сообщалось, 26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся многотысячный митинг против захвата Крыма российскими "зелеными человечками" – военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации в военной форме без знаков различия, блокировавшими и захватывавшими украинские военные объекты, а также органы государственной власти на полуострове во время его аннексии Россией. Руководство РФ не единожды утверждало, что данные вооружённые лица не являются российскими военнослужащими. Однако после оккупации полуострова и проведения там фейкового "референдума о статусе Крыма" власти России признали, что "зеленые человечки" являлись действующими военнослужащими ВС РФ.