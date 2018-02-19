Выход Британии из Евросоюза может привести к проблемам с планированием общего бюджета ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны-члены Евросоюза могут столкнуться с серьезными финансовыми трудностями после того, как Британия покинет интеграционное объединение, передают в понедельник западные СМИ.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что не все государства-члены Евросоюза разделяют с Берлином готовность переводить дополнительные суммы в общий бюджет.

По сообщению немецкой газеты "Зюддойче цайтунг", речь идет о Швеции, Австрии, Финляндии, Дании и Нидерландах, которые выступают против увеличения взносов в бюджет ЕС.

Ранее сообщалось, что Гаага считает, что уменьшение ЕС после выхода Великобритании (Brexit) должно означать и сокращение его бюджета.

"Нидерланды не могут согласиться на повышение своего брутто-взноса в бюджет ЕС. Менее крупный Евросоюз означает и менее крупный бюджет ЕС, поэтому долгосрочное финансовое планирование должно быть соответствующим образом скорректировано", - говорится в программном документе правительства Нидерландов по вопросам финансирования ЕС.

Бюджет Евросоюза формируется на семилетний период и состоит из собственных ресурсов ЕС, а также из доходов от стран-членов ЕС, которые основаны на валовом национальном доходе и НДС. Самые крупные взносы в бюджет ЕС традиционно принадлежали Великобритании, Германии, Швеции и Финляндии.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью газете "Бильд" на прошлой неделе выразил мнение, что Германии из-за Brexit придется увеличить свой ежегодный взнос минимум на 3-3,5 млрд евро.