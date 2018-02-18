Политика

16:23 18.02.2018

Полиция устанавливает личности погромщиков в Киеве, но никого не задерживала

Полиция устанавливает личности погромщиков в Киеве, но никого не задерживала

Правоохранители устанавливают личности активных участников и подстрекателей погромов в ходе акций в столице в воскресенье, в настоящее время никто не задержан.

"На местах работают группы документирования, будут установлены активные участники этих действий и те, кто призывал к этому. В настоящее время никто не задержан", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке полиции в воскресенье.

Также в полиции Киева отметили, что заявлений от учреждений, в отношении которых были направлены неправомерные действия, пока еще не поступали, уголовные производства не открывались.

Как сообщалось, около сотни активистов Добровольческого движения ОУН пришли от Майдана Независимости к зданию Россотрудничества на ул.Борисоглебской на киевском Подоле и забросали его булыжниками и яйцами. Кроме того, они разбили камнями стекла в зданиях "Сбербанка" (бывшего "Сбербанка России") и "Альфа-Банка" на соседней ул.Сагайдачного. Рядом находились сотрудники Национальной гвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались.

После погрома зданий участники акции двинулись колонной обратно на Майдан Независимости. Их сопровождают правоохранители, которые не предпринимали никаких действий в отношении активистов.

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