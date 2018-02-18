Тимошенко призывает не допустить досрочных парламентские выборов в Украине

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко настаивает на сбалансированном формировании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и призывает не допустить проведения досрочных парламентских выборов в Украине по действующему избирательному законодательству.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" в субботу она сообщила, что, по ее данным, новая программа макрофинансовой помощи ЕС будет обусловлена "блоком политических вопросов", в том числе касающихся проведения предстоящих выборов.

"Мы подошли к перезагрузке власти. Чтобы существующая клиновая система не реинкарнировалась, необходимо не допустить формирования ЦИК в составе, который будет полностью подконтролен действующему президенту", - сказала Ю.Тимошенко.

Центризбирком, по ее мнению, должен быть сформирован из представителей гражданского общества, пользующихся доверием, на базе равномерного представительств политических партий.

"По нашим данным, существует план провести до президентских досрочные парламентские выборы. Не прямо сейчас, а перед самыми президентскими. Президент не верит в свою победу на выборах и хочет зафиксировать в парламенте еще на 5 лет старую систему интересов и связи политиков и коррумпированных кланов", - сказала лидер "Батькивщины".

"Нам нельзя этого допустить. Сейчас надо сделать все, чтобы в последние месяцы полномочий президента этот финт сделан не был", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Проведение очередных парламентских и президентских выборов запланировано в Украине на 2019 год.