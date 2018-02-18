Тимошенко намерена вернуть урегулирование украино-российского конфликта в "Будапештский формат" после президентских выборов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает необходимым возобновление переговорного процесса по урегулированию украино-российского конфликта в "Будапештском" формате – между странами-подписантами Будапештского меморандума 1994 года: Украиной, США, Великобританией и РФ.

"Сразу после выборов президента надо будет поднимать все акты международного права, которые гарантируют всем странам целостность территории и возвращать переговорные процесс в Будапештский формат. Я считаю, что это единственный ответ на внешнюю агрессию”, - сказала Ю.Тимошенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности.

"На конференции Украина не звучала, ее практически забыли", - сказала Ю.Тимошенко, назвав это "огромным расчетом внешней политики".

"С болью в сердце мы наблюдали за пустым залом, когда выступал президент", - отметила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, недостаточно действовать только эмоционально, а необходима системная работа, которая согласовывала бы интересы других государств с интересами и проблемами Украины.

"Надо приступать к решению этих проблем немедленно после завершения президентских выборов. Пока мы… не восстановим границы, нам будет очень трудно обеспечить экономический и социальный подъем", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

По ее мнению, реинтеграция оккупированных территорий в Украину возможна только после демилитаризации региона и возвращения на эти территории украинской власти и главное - граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома.

"Мы инициировали создание глобального фонда для развития Донбасса, создания рабочих мест. Тех, кто нам давал гарантии территориальной целостности, должны обязательно участвовать в создании такого фонда. После президентских выборов мы эти переговоры будем завершать необходимыми решениями", - сказала Ю.Тимошенко.