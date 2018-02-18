Премьер Турции подтвердил поддержку интеграции Грузии в НАТО

Вопросы двухстороннего сотрудничества между Грузией и Турцией и ситуацию в регионе обсудили в субботу на встрече в Мюнхене глава премьеры двух стран Георгий Квирикашвили и Бинали Йылдырым.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, в ходе встречи "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности стороны отметили "очень хорошую динамику" двухстороннего сотрудничества, в особенности в торгово-экономической сфере.

"Было обращено внимание на сотрудничество в транспортно-энергетических проектах регионального значения. В этом контексте была отмечена важность строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", - отмечают в пресс-службе.

В сообщении говорится, что Г.Квирикашвили и Б.Йылдырым обсудили также вопросы региональной безопасности.

"Премьер Турции еще раз выразил поддержку евроатлантической интеграции Грузии", - заявляют в пресс-службе.

Стороны на встрече затронули также вопрос предстоящего заседания Совета грузино-турецкого стратегического сотрудничества высокого уровня, которое состоится в первой половине года в Турции.