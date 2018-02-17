Премьер Польши: Мы не должны вести политику примирения по отношению к агрессору

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что необходимо помнить о существующих военных конфликтах и не вести политику примирения по отношению к агрессору.

"Мы забываем об обычных войнах, но в Грузии, на Западных Балканах и в Украине помнят об этом. Мы не должны вести политику примирения по отношению к агрессору", - сказал он на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу.

М.Моравецкий напомнил о выступлении президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. "Он наметил новую эпоху в отношениях между Россией и Европой. Все оказалось так, как он и обещал - через год произошло нападение на Грузию, потом на Украину. Мы должны об этом помнить, когда говорим о европейской безопасности, потому что российский вопрос - это вопрос, касающийся не только Центральной и Восточной Европы, но еще и ЕС", - добавил премьер.

По его словам, в вопросе противостояния гибридным войнам необходимо использовать не только оборонные резервы.

"Мы должны разрабатывать реальные стратегии и держать в готовности реальные силы, готовые вести как обычную войну, так и гибридную", - добавил премьер Польши.