Политика

16:52 17.02.2018

Украина сделала все, чтобы возобновить сотрудничество с НАТО - Порошенко

Украина сделала все, чтобы возобновить сотрудничество с НАТО - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что Украина сделала все для того, чтобы сотрудничество с НАТО на уровне работы Комиссии было разблокировано.

"На сегодняшний день Украина сделала все, что от нее зависит, для того, чтобы возобновить сотрудничество. Это обязательно надо делать немедленно", - сказал он журналистам в субботу в Мюнхене.

В частности, глава государства подчеркнул, что все ответственные ведомства сделали выводы относительно рекомендаций Венецианской комиссии по "языковой статье" закона об образовании.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября 2017 года заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.

8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании".

В МОН заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

Венгрия заблокировали проведение заседания Комиссии Украина-НАТО в декабре 2017 года и ряд встреч министра обороны Украины Степана Полторака в ходе заседания министров обороны стран НАТО 14-15 февраля.

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