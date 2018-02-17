Политика

16:50 17.02.2018

Порошенко: Для введения на Донбасс полномасштабной миссии миротворцев нужно "дожать" РФ

Порошенко: Для введения на Донбасс полномасштабной миссии миротворцев нужно "дожать" РФ

Для введения миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса необходимо согласие Российской Федерации, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Для того, чтобы были введены в Украину полномасштабную миссию миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого необходима лишь одна вещь – дожать Россию", - сказал он на брифинге в Мюнхене в субботу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Глава Украинского государства напомнил о существовании нескольких позиций по имплементации его предложения о введении миротворческой миссии на Донбассе.

Он подчеркнул, что наиболее реальным шагом для достижения мира на Донбассе является введение миротворческой миссии. "Не какой-то экзотической: миротворцы не должны быть эскортом сервиса вдоль линии столкновения. Они не должны иметь какие-то обрезанные полномочия. Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, миротворцы должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории. Обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на не контролированном участке украино-российской границы для того, чтобы остановить инфильтрацию российских войск и российских боеприпасов, топлива и военной техники на территорию Украины", - подчеркнул П.Порошенко.

По словам украинского президента, по большинству других позиций можно вести диалог и искать компромисс: этапов, стран-участниц миротворческой миссии.

П.Порошенко подчеркнул, что необходимо как можно быстрее перейти "к субстантивной дискуссии, дискуссии по сути относительно миротворческой миссии".

По мнению президента, "люди, принимающие решение, в том числе, и тут, в Мюнхене, на конференции по безопасности", понимают, что введение миротворцев на оккупированную территорию Донбасса "является ключевой составляющей мирного минского процесса".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Климкин о встрече в "нормандском формате": В следующий раз будем собирать всех министров

Премьер Польши: Мы не должны вести политику примирения по отношению к агрессору

Законопроект по Антикоррупционному суду должен соответствовать Конституции Украины - Порошенко

Украина сделала все, чтобы возобновить сотрудничество с НАТО - Порошенко

Порошенко после встречи с премьером Польши: Странам следует убрать из повестки дня чувствительные исторические вопросы

Порошенко: Возвращение Крыма - наш приоритет

Порошенко: Переговоры с РФ возможны лишь после возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма

Порошенко присоединился к ланчу Фонда Пинчука в Мюнхене

Порошенко предостерег руководство Польши от шагов, угрожающих диалогу по историческим вопросам

Волкер верит в эффективность миротворческой миссии на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Турции подтвердил поддержку интеграции Грузии в НАТО

Директор Нацразведки США удивлен, что Россия отрицает попытки вмешаться в американские выборы

Дуда разочарован результатами переговоров заместителей премьер-министров Украины и Польши

Порошенко на встрече со Столтенбергом выразил интерес к привлечению большей помощи НАТО для прогресса в реформе сферы безопасности

Фриланд: Вопрос введения миротворцев на Донбасс следует решить дипломатическим путем

Порошенко и Столтенберг проводят переговоры в Мюнхене

Расмуссен не ожидает прогресса в переговорах о миротворцах на Донбассе до выборов президента РФ

Расмуссен: Миротворческая миссия на Донбассе в 20 тыс. человек – вполне реально

Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма

В Польше разочарованы результатами переговоров Глинского и Розенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА