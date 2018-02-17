Порошенко: Для введения на Донбасс полномасштабной миссии миротворцев нужно "дожать" РФ

Для введения миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса необходимо согласие Российской Федерации, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Для того, чтобы были введены в Украину полномасштабную миссию миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого необходима лишь одна вещь – дожать Россию", - сказал он на брифинге в Мюнхене в субботу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Глава Украинского государства напомнил о существовании нескольких позиций по имплементации его предложения о введении миротворческой миссии на Донбассе.

Он подчеркнул, что наиболее реальным шагом для достижения мира на Донбассе является введение миротворческой миссии. "Не какой-то экзотической: миротворцы не должны быть эскортом сервиса вдоль линии столкновения. Они не должны иметь какие-то обрезанные полномочия. Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, миротворцы должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории. Обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на не контролированном участке украино-российской границы для того, чтобы остановить инфильтрацию российских войск и российских боеприпасов, топлива и военной техники на территорию Украины", - подчеркнул П.Порошенко.

По словам украинского президента, по большинству других позиций можно вести диалог и искать компромисс: этапов, стран-участниц миротворческой миссии.

П.Порошенко подчеркнул, что необходимо как можно быстрее перейти "к субстантивной дискуссии, дискуссии по сути относительно миротворческой миссии".

По мнению президента, "люди, принимающие решение, в том числе, и тут, в Мюнхене, на конференции по безопасности", понимают, что введение миротворцев на оккупированную территорию Донбасса "является ключевой составляющей мирного минского процесса".