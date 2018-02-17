Порошенко: Возвращение Крыма - наш приоритет

Возвращение Крыма остается приоритетом для Украины, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Крым также является нашим приоритетом", - сказал глава государства, выступая на организованном Фондом Виктора Пинчука украинском ланче "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира" в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу.

Он подчеркнул, что Украина намерена обратиться в международные суды, чтобы привлечь агрессора к ответственности.