Порошенко: Переговоры с РФ возможны лишь после возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма

Диалог Украины с Россией возможен лишь после того, как Украине будут возвращены оккупированные территории Донбасса и Крыма, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, - мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам", - сказал он, выступая на организованном Фондом Виктора Пинчука украинском ланче "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира" в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу.

Глава государства также напомнил, что в Украине нет внутреннего конфликта, а есть агрессия со стороны Российской Федерации.