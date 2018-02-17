Политика

11:44 17.02.2018

Порошенко и Юнкер обсудили перспективы выделения ЕС очередной макрофинансовой помощи Украине

Порошенко и Юнкер обсудили перспективы выделения ЕС очередной макрофинансовой помощи Украине

Президент Украины Петр Порошенко и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Мюнхене обсудили перспективу выделения очередной макрофинансовой помощи от Евросоюза.

"Собеседники обсудили перспективы выделения Евросоюзом четвертой программы макрофинансовой помощи Украине, а также пути реализации инициативы "Восточное партнерство+", - сообщает пресс-служба главы государства по итогам встречи.

Председатель Еврокомиссии заверил, что ЕС готов усилить всестороннюю поддержку Украины в 2018 году на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Собеседники обсудили ход реформ в Украине. П.Порошенко отметил важность формирования в стране независимой антикоррупционной инфраструктуры, в частности, независимого Антикоррупционного суда.

Кроме того, лидеры договорились начать подготовку к следующему, 20-му, саммиту Украина – ЕС.

"Также была выражена обеспокоенность внедрением проекта "Северный поток-2", который президент Украины назвал политическим", - сказано в сообщении.

О встрече П.Порошенко и Ж.-К.Юнкера сообщил и европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан. В микроблоге в Твиттере он написал: "С президентами Юнкером и Порошенко, Мюнхенская конференция по безопасности. Отдельно обсуждались экономические реформы в Украине. Еврокомиссия готова к подготовке новой макрофинансовой помощи, но с неукоснительными и ощутимыми реформами и на основе программы МВФ".

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Интерфакс-Украина
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