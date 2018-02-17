Габриэль поддержал идею миротворческой миссии ООН на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль признал трудности при организации миротворческой миссии О0Н на Донбассе, но считает необходимым попытаться реализовать эту идею.

"Идея миссии ООН очень сложна. Но это стоит того, чтобы попробовать", - сказал он в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также высказался за продолжение диалога с Россией и Украиной. "Мы должны приложить усилия для улучшения жизни людей на Донбассе", - сказал он.