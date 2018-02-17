Политика

10:46 17.02.2018

Габриэль поддержал идею миротворческой миссии ООН на Донбассе

Габриэль поддержал идею миротворческой миссии ООН на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль признал трудности при организации миротворческой миссии О0Н на Донбассе, но считает необходимым попытаться реализовать эту идею.

"Идея миссии ООН очень сложна. Но это стоит того, чтобы попробовать", - сказал он в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также высказался за продолжение диалога с Россией и Украиной. "Мы должны приложить усилия для улучшения жизни людей на Донбассе", - сказал он.

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Интерфакс-Украина
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