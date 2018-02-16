Политика

19:43 16.02.2018

Порошенко: Почти 6% ВВП Украины идет на безопасность и оборону

Порошенко: Почти 6% ВВП Украины идет на безопасность и оборону

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что почти 6% валового внутреннего продукта в Украине направляется на укрепление обороноспособности Украины.

"Прогресс Украины был бы невозможен без помощи наших партнеров. Вы приумножаете наши достижения на пути реформ путем таких инициатив, как европейский план для Украины. И укрепляйте обороноспособность Украины. И, возвращаясь к этому обсуждению, мы почти 6% нашего ВВП в настоящее время направляем на сектор безопасности и обороны", - сказал П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

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