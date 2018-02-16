Политика

19:32 16.02.2018

Климкин надеется, что встреча с Лавровым даст толчок решению гуманитарных проблем

Климкин надеется, что встреча с Лавровым даст толчок решению гуманитарных проблем

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что по итогам встречи с его российским коллегой Сергеем Лавровым удастся добиться продвижения в гуманитарных вопросах.

"Я считаю, с точки зрения гуманитарной эта встреча была важной. Я очень надеюсь, что можем дать толчок. По другим вопросам, как вы понимаете, договоренностей у нас нет", - сказал он журналистам в пятницу в субботу после встречи с С.Лавровым.

При этом глава внешнеполитического ведомства не уточнил, о каких аспектах гуманитарного вопроса идет речь.

В то же время П.Климкин отметил, что встреча была посвящена двум основным вопросам – освобождению заложников и миротворческой миссии.

На вопрос, какой формат обмена удерживаемыми лицами обсуждали с главой МИД РФ, П.Климкин сказал: "Не буду ничего сознательно говорить, поскольку на последнем заседании в Минске они разрушили все договоренности, они нарушили любые человеческие правила, угрожая и Ирине (Геращенко, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы – ИФ), и детям".

"Я сегодня сказал, что если так будет дальше, то мы не сможем дальше говорить в каком-либо формате, будь то в Минском – хотя он такой, ad hoc – по определению невозможно", - добавил министр.

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Интерфакс-Украина
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