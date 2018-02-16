Политика

19:10 16.02.2018

Климкин после разговора с Лавровым: Пока о миротворческой миссии на Донбассе не договорились

Климкин после разговора с Лавровым: Пока о миротворческой миссии на Донбассе не договорились

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его российский коллега Сергей Лавров обсудили в ходе двухсторонней встречи в Мюнхене вопрос миротворческой миссии на Донбассе, но пока ни о чем не договорились.

"Пока что мы не договорились ни о чем", - сказал П.Климкин после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене в пятницу.

Министр отметил, что российская точка зрения на миротворческую миссию на Донбассе иная, и дискуссию необходимо продолжать.

"Второй главной темой после освобождения заложников и политических узников, была тема миротворческой операции. Мы долго говорили об этом. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями. Без этого не можем говорить ни о чем, ни о каком дальнейшем процессе", - сказал глава МИД.

П.Климкин рассказал, что во время обсуждения перспективы проведения выборов на Донбассе задал вопрос, смог бы он, к примеру, со своими коллегами - политиками поехать на Донбасс и вести предвыборную кампанию.

"Лавров улыбнулся, понимая, что это по определению невозможно", - добавил он.

Кроме того, по словам П.Климкина, на встрече обсудили вопрос доступа международных гуманитарных организаций, в частности МККК (Международного комитета Красного Креста) к заложникам.

"Мы должны начать реальный процесс поиска пропавших без вести", - сказал он.

По словам главы украинского МИД, с С.Лавровым обсудили возможности возобновления работы Специального центра по контролю и координации (СЦКК), поскольку российских представителей сейчас там нет.

"Я четко сказал, что, конечно, мы не можем говорить о каком-то формальных статусах здесь, но практические вещи должны оставаться сфокусированными на прекращении огня", - добавил министр.

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Интерфакс-Украина
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