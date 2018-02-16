Ситуация с Саакашвили не добавляет авторитета Украине - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что реадмиссия из Украины лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не добавляет авторитета Украина.

"Этот вопрос активно обсуждается в Украине. Есть сторонники, есть противники. Одно могу сказать четко - это не добавляет авторитета Украине", - сказал он в интервью грузинским журналистам в пятницу в Мюнхене.

Как сообщалось, М.Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии. Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии. В ведомстве отметили, что, принимая во внимание тот факт, что М.Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".

Президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства в июле 2017 года.