Политика

17:59 16.02.2018

Главы МИД РФ и Украины начали переговоры в Мюнхене

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Украины Павел Климкин проводят встречу "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент "Интерфакса".

Встреча проходит за закрытыми дверями.

Ранее в пятницу П. Климкин заявил, что планирует поднять на встрече в Мюнхене с российским коллегой С.Лавровым вопросы об украинских политзаключенных и миротворческой миссии на Донбассе.

П.Климкин уточнил, что на переговоры с С.Лавровым ориентировочно отведено полчаса.

Свои первые двусторонние переговоры С.Лавров и П.Климкин провели "на полях" министерской встречи ОБСЕ в декабре 2017 года в Вене.

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