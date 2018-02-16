Политика

17:47 16.02.2018

Встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД состоится в пятницу поздно вечером или в субботу

Встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД состоится в пятницу поздно вечером или в субботу

Встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоится в пятницу вечером или в субботу, сообщил журналистам в Мюнхене министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Это связано с логистическими проблемами с немецкой стороны. Министр иностранных дел Германии (Зигмар Габриэль - ИФ) прилетит в Мюнхен только поздно вечером. Я готов встречаться хоть в три часа ночи", - сказал П.Климкин/

В настоящее время, сказал он, ведутся консультации.

Францию, по словам П.Климкина, на встрече будет представлять политический директор МИД.

В свою очередь источник в российской делегации заявил "Интерфаксу" (interfax.ru), что договоренность о проведении встречи "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности не достигнута.

"Как только будет информация, что стороны договорились о проведении, мы ее подтвердим",- сказал собеседник агентства.

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