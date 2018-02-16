Венгрия призывает Украину достичь согласия с закарпатскими венграми по закону об образовании – глава МИД

Венгрия призывает Украину приостановить реализацию закона об образовании (в частности, языковой статьи), пока не будет достигнута договоренность с закарпатскими венграми по всем деталям, заявил в пятницу министр иностранных дел Петер Сиярто (Péter Szijjártó).

Как говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии, по словам П.Сиярто, Украина "начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров". Он пояснил такое определение тем, что, по его словам, "закарпатские венгры не присутствовали на встрече с украинским правительством в Киеве, на которой состоялись переговоры по закону об образовании Украины в соответствии с требованиями Венецианской комиссии".

По словам министра, украинское правительство хотело обсудить с закарпатскими венграми новую часть закона, основанную на уже принятом документе. Поэтому их не приглашали на консультации по закону об образовании, и если бы закарпатские венгры присутствовали на этом собрании, "они по всем статьям и целям приняли бы закон об образовании", что грубо противоречит международному праву и правам закарпатских венгров.

"Украина, стремящаяся к европейской интеграции, в последнее время резко нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требует Европейский Союз", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

Он считает, что фактически в Украине начали реализацию закона об образовании в связи с тем, что уже проинформированы венгерские школы о том, что "мировая литература должна преподаваться на украинском языке с этого сентября".

"Венгрия призывает Украину приостановить выполнение закона об образовании вместо проведения международной кампании лжи, пока не придет к соглашению с закарпатскими венграми по всем деталям… Украина должна наконец начать переговоры с закарпатскими венграми", - заявил П.Сиярто.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.