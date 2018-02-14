Политика

21:20 14.02.2018

Кабмин назначил замгоссекретаря правительства экс-первого замглавы КГГА Плиса

Кабмин назначил замгоссекретаря правительства экс-первого замглавы КГГА Плиса

Кабинет министров Украины назначил заместителем государственного секретаря правительства бывшего первого заместителя руководителя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Геннадия Плиса, об этом говорится в распоряжении правительства №89 от 14 февраля.

Г.Плис был назначен по результатам конкурса, а до этого работал директором департамента по вопросам региональной политики секретариата Кабмина.

Согласно распоряжению, он назначен с испытательным сроком шесть месяцев.

Как сообщалось, в декабре 2017 года первый замглавы КГГА Г.Плис освобожден с должности в порядке перевода в секретариат Кабмина Украины.

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