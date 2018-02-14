Реадмиссия Саакашвили в Польшу законна, но следует разобраться в процедуре ее выполнения

Реадмиссия экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили из Украины в Польшу была законной, но есть вопросы к процедуре ее осуществления, подчеркивает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Реадмиссия действительно была законной. Другой вопрос, каким образом она выполнялась и не было ли в данном случае чрезмерного применения силы по отношению к человеку. Это вопрос, который остается. Остается вопрос относительно транспортирования, это один из вопросов, который я задала и пограничной, и миграционной службам. Есть еще некоторые процедурные вопросы, которые касаются именно реадмиссии, на которые я бы хотела получить ответы, и остается еще один вопрос: можно ли осуществлять реадмиссию лица, которое сегодня имеет статус обвиняемого", - сказала В.Лутковская в эфире 5 канала в среду.

Она напомнила, что открыла производство и обратилась с запросами в Государственную пограничную службу, Государственную миграционную и другие службы относительно процедуры реадмиссии М.Саакашвили. "Запросы только отправлены, я жду ответы. В зависимости от того, какими они будут, можно будет говорить о нарушениях или нет", - пояснила омбудсмен.

Как сообщалось, М.Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии. Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии. В ведомстве отметили, что, принимая во внимание тот факт, что М.Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".

В.Лутковская открыла производство, которым будет исследоваться процедура реадмиссии М.Саакашвили из Украины в Польшу. "Мы открыли производство по этому поводу. В рамках этого производства готовятся соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру относительно процессуальных статусов господина Саакашвили. Готовятся соответствующие запросы в пограничную службу и миграционную касательно процедуры его реадмиссии в части использования частного борта и других моментов", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель омбудсмена по связям с общественностью Михаил Чаплыга 13 февраля.