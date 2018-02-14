Политика

18:57 14.02.2018

Минские соглашения пока не нуждаются в коррекции - Сайдик

Минские соглашения пока не нуждаются в коррекции - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик считает, что корректировать минские соглашения в связи с предложениями о вводе миротворцев на территорию Донбасса преждевременно.

"Слишком рано об этом говорить (о корректировке минских соглашений - ИФ), потому что пока есть только предложение РФ (по вводу миротворцев - ИФ)", - заявил М.Сайдик журналистам в среду в Минске.

"Я лично считаю, что минские соглашения очень сильные, устойчивые. И самое важное, когда будет миссия ООН, то цель этой миссии должна быть именно воплощением минских соглашений", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

М.Сайдик отметил, что минский процесс работает. "Минувшие три года (с подписания минских соглашений - ИФ) показали, что, несмотря на определенные сложности, минский процесс работает и приносит результаты", - сказал он.

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