Политика

19:57 12.02.2018

Саакашвили пообещал рассказать о дальнейших планах на встрече с прессой

Саакашвили пообещал рассказать о дальнейших планах на встрече с прессой

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что о своих дальнейших намерениях объявит на встрече с прессой.

"Я объявлю о своих планах только на встрече с прессой, официально", - сказал политик в эфире телеканала "NewsOne" в понедельник вечером, отвечая на вопрос о том, собирается ли он возвращаться в Украину и если "да", то когда и как.

М.Саакашвили на вопрос о том, как его отсутствие в Украине отразится на политических планах его партии "Рух новых сил" и сторонников, ответил: "Я думаю, что мы не будем менять своих планов. Но я всё объявлю завтра, у меня будет пресс-конференция".

При этом политик заверил, что они "ни от чего не отказываются, это всё показывает, что мы на правильном пути".

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