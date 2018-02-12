США и Южная Корея договорились о дальнейших дипломатических шагах в отношении Пхеньяна

США и Южная Корея достигли договоренностей об условиях, при которых обе стран продолжат совместные дипломатические усилия в отношении Северной Кореи, сообщило издание The Washington Post.

Оно отмечает, что сначала этот вопрос будет решаться южнокорейской стороной, затем при определенных условиях могут состояться прямые переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном.

Газета пишет, что договоренность о такой последовательности была достигнута между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и вице-президентом США Майком Пенсом, посетившим церемонию открытия Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

The Washington Post цитирует М.Пенса, заявившего корреспонденту издания по пути из Северной Кореи, что подход США будет состоять в "максимальном давлении (на КНДР - ИФ) при одновременной вовлеченности (в дипломатический процесс - ИФ)".

Тем не менее, вице-президент подчеркнул: "Кампания по оказанию максимального давления и его усилению будет продолжена. Но, если вы хотите говорить - давайте говорить".

Как отмечается в публикации, Мун Чжэ Ин заверил М.Пенса, что он четко разъяснит Северу, что тот не должен рассчитывать на экономические и дипломатические послабления только благодаря переговорам, это возможно лишь при условии обсуждения конкретных шагов в направлении денуклеаризации.

Как сообщалось, присутствовавшая на церемонии открытия южнокорейской Олимпиады младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына передала Мун Чжэ Ину приглашение посетить КНДР. В связи с этим министерство Южной Кореи по делам национального объединения заявило в понедельник, что планирует ряд конкретных мер в области подготовки встречи между Югом и Севером на высшем уровне.

В частности, предполагается, что стороны активизируют программу воссоединения семей по обе стороны демаркационной линии, а также предпримут конкретные шаги в области снижения военной напряженности.

В заявлении министерства утверждается, что визит северокорейской делегации "продемонстрировал, что стремление Северной Кореи к улучшению межкорейских отношений очень сильно, и она, если понадобится, предпримет беспрецедентные и энергичные меры".

Процесс улучшения межкорейских отношений, отметило министерство, будет проходить по согласованию с соответствующими заинтересованными сторонами и мировым сообществом.

"Мы будем действовать в полном соответствии с международными усилиями, касающимися санкций против Северной Кореи, основываясь на нашей позиции по денуклеаризации Корейского полуострова и мирному решению (ядерной проблемы Северной Кореи - ИФ)", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается: "Если в определении условий денуклеаризации будет достигнут определенный прогресс, станет возможным полноценный прогресс в межкорейских отношениях".