Политика

07:33 12.02.2018

Шеф Пентагона не берется оценивать перспективы потепления отношений между Севером и Югом Кореи

США-ЮЖКОРЕЯ-КНДР-ОТНОШЕНИЯ

 

Шеф Пентагона не берется оценивать перспективы потепления отношений между Севером и Югом Кореи

 

Вашингтон. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Джим Мэттис сомневается в том, что наметившееся в рамках проходящей Олимпиады в Южной Корее потепление отношений между двумя корейскими государствами может пролиться и по окончании Игр.

"Честно, еще слишком рано говорить о том..., продлится ли это после того, как Олимпиада завершится", - заявил он на борту самолета журналистам, сопровождающим его в ходе европейского турне.

Дж.Мэттис напомнил, что на военном параде в Пхеньяне, посвященном 70-й годовщине образования армии, были продемонстрированы баллистические ракеты.

"Это странно, если он (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) действительно хочет продемонстрировать потепление отношений со страной, которую последовательно клеймит как американскую марионетку", - сказал министр.

Южная Корея, как отмечали северокорейские СМИ, устроила теплый прием делегации КНДР на играх, включая председателя президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нама и сестру Ким Чен Ына - Ким Е Чжон. Делегация была принята президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром страны Ли Нак Еном.

Ким Е Чжон передала Мун Чжэ Ину приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею с визитом.

Дж.Мэттис отметил, что не считает, что потепление отношений между двумя Кореями скажется на американо-южнокорейских связях.

"Я знаю, что кто-то видит, как вбивается клин в отношения между Южной Кореей и США. Никакого клина не существует", - подчеркнул он.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил по итогам посещения Южной Кореи для участия в церемонии открытия Олимпийских игр, что Вашингтон, Сеул и Токио сохраняют единство позиций по северокорейской ракетно-ядерной программе.

"Нет никаких темных пятен в позициях США, Южной Кореи и Японии в вопросе продолжения изоляции Северной Кореи экономически и дипломатически до тех пор, пока она не откажется от ядерной программы и программы разработки баллистических ракет", - сказал М.Пенс журналистам, сопровождавшим его в ходе визита.

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