Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

Северокорейский лидер Ким Чен Ын передал письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, в котором пригласил его в Пхеньян, сообщили в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление представителя администрации президента Южной Кореи.

Согласно этому заявлению, Ким Чен Ын хотел бы принять Мун Чжэ Ина на саммите в Пхеньяне "в ближайшее время" при появлении такой возможности.

Личное письмо доставила сестра Ким Чен Ына - отправившаяся на Олимпиаду в Пхенчхан в составе северокорейской делегации Ким Ё Чжон. Ранее Мун Чжэ Ин принял в Сеуле делегацию высокопоставленных северокорейских чиновников, среди которых был председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам и сестра Ким Чен Ына.

Прием состоялся в официальной резиденции южнокорейского лидера, известной как Голубой дом. После него прошел обед, в ходе которого Мун Чжэ Ин обменялся несколькими репликами с Ким Ё Чжон. Таким образом, Ким Ё Чжон стала первым членом семьи северокорейских лидеров, посетившим Сеул со времен корейской войны.

Президент Южной Кореи заявил, что может посетить межкорейский саммит в КНДР в будущем, сообщила в субботу в ходе брифинга представитель президентской администрации.

"Давайте сделаем это возможным, создав необходимые условия в будущем", - приводит слова президента "Ренхап".

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило в воскресенье, что северокорейская делегация провела в Южной Корее "откровенные и беспристрастные" переговоры. Вместе с тем, как обратили внимание наблюдатели, в сообщении агентства не упоминается о приглашении Ким Чен Ына южнокорейскому лидеру.

Вице-президент США Майк Пенс заявил по итогам посещения Южной Кореи (где он участвовал в церемонии открытия Олимпийских игр), что Вашингтон, Сеул и Токио сохраняют единство позиций по северокорейской ракетно-ядерной программе.

"Нет никаких темных пятен в позициях США, Южной Кореи и Японии в вопросе продолжения изоляции Северной Кореи экономически и дипломатически до тех пор, пока она не откажется от ядерной программы и программы разработки баллистических ракет", - сказал М.Пенс журналистам, сопровождавшим его в ходе визита.