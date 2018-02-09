Министр обороны США призывает Раду скорее принять закон о нацбезопасности Украины

Министр обороны США Джеймс Мэттис (James N.Mattis) призывает Верховную Раду оперативно принять законодательство, которое будет способствовать обеспечению прочной правовой основы для реформ в сфере обороны Украины.

"Так как Верховная Рада готовится к обсуждению закона о нац. безопасности, министр обороны США Мэттис призывает к быстрому принятию законодательства, которое обеспечит прочную правовую основу для реформ в сфере обороны для поддержания безопасной и демократической Украины", - говорится в сообщении, обнародованном в официальном аккаунте посольства США в Украине в соцсети Твиттер.