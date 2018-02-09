Политика

17:25 09.02.2018

Эксперты МВФ предоставят властям Украины рекомендации по Антикоррупционному суду

Эксперты МВФ предоставят властям Украины рекомендации по Антикоррупционному суду

Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) в рамках визита в Киев, в том числе, предоставит властям Украины рекомендации по Антикоррупционному суду, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Вместе с миссией прибудет несколько экспертов, которые будут работать и предоставят рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда", - сказал он на пресс-конференции в Днепре в пятницу.

При этом А.Данилюк отметил: сейчас именно то время, когда эта миссия МВФ необходима для того, чтобы Украина могла продвинуться далее в сотрудничестве с Фондом.

Как сообщалось, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических консультаций с представителями власти Украины.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.

Киев выполнил одно из условий пересмотра – был принят новый закон о приватизации. Помимо того президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины, которая фактически стала вакантной с весны прошлого года, когда нынешняя глава Валерия Гонтарева подала в отставку.

В то же время, МВФ еще не определился с датой прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF.

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