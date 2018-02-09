YouTube не нашел доказательств вмешательства России в голосование по Brexit

Видеосервис YouTube не нашел доказательств, того, что Россия при его помощи пыталась вмешаться в британский референдум о выходе из ЕС, заявила руководитель подразделения компании по связям с госструктурами Юнипер Даунс, передают в четверг западные СМИ.

"Мы провели исследование по Brexit и не нашли признаков вмешательства. Мы просмотрели всю рекламу, как-либо связанную с Россией, и не нашли свидетельств того, что наши сервисы использовались в подобных целях", - сказала Ю.Даунс.

Также Ю.Даунс заявила, что YouTube рад сотрудничеству с правительством Великобритании.

"Мы рады сотрудничать с правительством Великобритании в рамках любых расследований о вмешательстве в выборы", - сказала она.

Ю.Даунс выступила в ходе слушаний комитета членов британского парламента в Вашингтоне, мероприятие посвящено фейковым новостям. Перед британскими депутатами выступят представители Google, Facebook и Twitter.

В ходе слушаний глава отдела Facebook по информационной политике в Великобритании Саймон Мильнер заявил, что Facebook в конце февраля сможет предоставить комитету сведения о том, как Россия могла попытаться повлиять на британский референдум. Он подчеркнул, что, вероятно, информация не будет находиться в открытом доступе.

Как отмечает издание "Бизнес инсайдер", внутреннее расследование YouTube было связано с расследованием британской избирательной комиссии о возможном вмешательстве России в Brexit. Отдельное расследование по фейковым новостям, и в частности вероятном влиянии России на Brexit, проводит комитет по культуре, медиа и спорту нижней палаты британского парламента.

В конце января социальная сеть Twitter направила комитету по культуре, медиа и спорту нижней палаты британского парламента письмо, в котором говорится, что она не нашла достаточных доказательств вмешательства России в референдум по выходу Великобритании из состава ЕС.

Однако, выступая в четверг перед британскими членами парламента, топ-менеджер Twitter Ник Пиклз, ответственный за политику компании в Великобритании, заявил, что Twitter обнаружил 49 аккаунтов, вероятно связанных с Россией и распространявших ложную информацию перед голосованием по Brexit. Н.Пиклз заявил, что 49 аккаунтов связаны с базирующимся в РФ Агентством интернет исследований, с них были размещены 942 твита, которые получили 637 лайков и 461 ретвит. Сотрудник Twitter подчеркнул, что с этих аккаунтов было размещено всего 0,02% от всех твитов, связанных с голосованием по Brexit.

Агентство интернет исследований западные СМИ называют "фабрикой троллей", ему приписывают распространение в социальных сетях политической информации от лица российских властей. Названное агентство часто фигурирует в материалах о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.