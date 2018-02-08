Бывший генпрокурор Ярема вступил в БПП

Бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема стал членом партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП), и избран заместителем председателя Киевской территориальной организации БПП Игоря Кононенко.

Как сообщает пресс-служба БПП, 7 февраля на втором этапе конференции партии состоялось переизбрание состава совета территориальной организации партии БПП.

"Участники конференции приняли в ряды партии Виталия Ярему, и выбрали его заместителем председателя Киевской территориальной организации партии", - говорится в сообщении.

В. Ярема - народный депутат Украины VII созыва, первый вице-премьер-министр Украины с 27 февраля по 19 июня 2014 года. Был на должности генерального прокурора Украины с 19 июня 2014 года по 10 февраля 2015 года.