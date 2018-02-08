Политика

17:51 08.02.2018

ВАР инициировала создание межфракционного депутатского объединения "Аграрная Рада" для поддержки интересов сельхозпроизводителей

ВАР инициировала создание межфракционного депутатского объединения "Аграрная Рада" для поддержки интересов сельхозпроизводителей

Всеукраинская аграрная рада (ВАР) инициировала создание межфракционного депутатского объединения "Аграрная Рада", целью которого является поддержка и защита интересов украинских сельхозпроизводителей.

Согласно пресс-релизу ВАР, в состав "Аграрной рады" вошли представители большинства парламентских фракций и групп. Они будут проводить консультации, согласовывать свои позиции и проводить совместные мероприятия с аграрными ассоциациями для реализации реформ в области сельского хозяйства, прежде всего, во время голосования в Верховной Раде за законопроекты.

В планах новосозданного депутатского объединения принимать участие в разработке автоматической системы распределения господдержки сельхозпроизводителей, которая смогла бы работать без вмешательства чиновников.

"Аграрная Рада" планирует активизировать борьбу с земельным рейдерством и теневым рынком аренды сельхозземель, способствовать развитию кооперативного движения, устранению монополии на рынке азотных удобрений.

Также депутатское объединение будет работать над ускорением рассмотрения и принятия Верховной Радой законопроекта №7403-2, которым предусматривается отмена норм по невозмещению НДС при экспорте сои и рапса.

Кроме того, 7 февраля 2018 года в ходе Второго общенационального аграрного вече организованного ВАР, участники мероприятия высказались против отмены бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных и направили официальное обращение на имя президента Украины, премьер-министра и председателя Верховной Рады с требованием поспособствовать ускорению рассмотрения и принятия законопроекта №7403-2.

В случае, если это не произойдет, аграрии высказали о готовности устраивать массовые акции протеста и перекрывать дороги.

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