ВАР инициировала создание межфракционного депутатского объединения "Аграрная Рада" для поддержки интересов сельхозпроизводителей

Всеукраинская аграрная рада (ВАР) инициировала создание межфракционного депутатского объединения "Аграрная Рада", целью которого является поддержка и защита интересов украинских сельхозпроизводителей.

Согласно пресс-релизу ВАР, в состав "Аграрной рады" вошли представители большинства парламентских фракций и групп. Они будут проводить консультации, согласовывать свои позиции и проводить совместные мероприятия с аграрными ассоциациями для реализации реформ в области сельского хозяйства, прежде всего, во время голосования в Верховной Раде за законопроекты.

В планах новосозданного депутатского объединения принимать участие в разработке автоматической системы распределения господдержки сельхозпроизводителей, которая смогла бы работать без вмешательства чиновников.

"Аграрная Рада" планирует активизировать борьбу с земельным рейдерством и теневым рынком аренды сельхозземель, способствовать развитию кооперативного движения, устранению монополии на рынке азотных удобрений.

Также депутатское объединение будет работать над ускорением рассмотрения и принятия Верховной Радой законопроекта №7403-2, которым предусматривается отмена норм по невозмещению НДС при экспорте сои и рапса.

Кроме того, 7 февраля 2018 года в ходе Второго общенационального аграрного вече организованного ВАР, участники мероприятия высказались против отмены бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных и направили официальное обращение на имя президента Украины, премьер-министра и председателя Верховной Рады с требованием поспособствовать ускорению рассмотрения и принятия законопроекта №7403-2.

В случае, если это не произойдет, аграрии высказали о готовности устраивать массовые акции протеста и перекрывать дороги.