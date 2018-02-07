Политика

18:02 07.02.2018

Партия БПП потратила 70% полученных в 2017 госсредств на работу своих терорганизаций

Партия БПП потратила 70% полученных в 2017 госсредств на работу своих терорганизаций

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" потратила все 112 млн грн, выделенных ей из госбюджета в 2017 году, в том числе на оплату услуг "Фонда инноваций и развития" и работу территориальных организаций, сообщил глава секретариата партии, народный депутат Максим Саврасов.

"Мы потратили 112 млн бюджетных средств… Почти 70% всех средств мы потратили на территориальные организации: финансирование заработных плат, офисов, коммунальные платежи", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

Кроме того, М.Саврасов подтвердил, что партия БПП сотрудничает с организацией "Фонд инноваций и развития", которая, в частности, помогала с подготовкой медицинской реформы, организовывала тренинги для членов партии.

"У нас есть несколько организаций, с которыми мы сотрудничаем, и которые помогают нам. "Фонд инноваций и развития", они помогали нам с медицинской реформой, НАБУ (законопроект о НАБУ – ИФ) они писали, Антикоррупционной суд (законопроект – ИФ) не с нами они писали. Мы им платили за тренинги, которые проходили на базе этой организации", - рассказал М.Саврасов.

Он также отметил, что партия подготовила финансовый отчет за 2017 год, который в ближайшее время передадут в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Между тем, М.Саврасов на пресс-конференции в среду в Киеве проинформировал, что в 2017 году увеличилось количество членов партии БПП с около 28 тыс. до почти 38 тыс. человек.

Согласно украинскому законодательству, партии, представленные в Верховной Раде, получают финансирование из государственного бюджета на свое функционирование.

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