Вопрос по кандидатуре в члены ЦИК от Оппоблока согласовывается

Вопрос по кандидатуре в члены Центральной избирательной комиссии от фракции "Оппозиционный блок" согласовывается дополнительно, сообщила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко").

И.Луценко во вторник на своей странице в соцсети Фейсбук написала, что одним из важнейших вопросов новой сессии Верховной Рады будет кадровый вопрос, в том числе назначение нового состава ЦИК.

"Представленные от различных партий и групп, президентом внесены 14 кандидатур. Дополнительно согласовывается вопрос по кандидатуре от Оппоблока. Хочу подчеркнуть, что никакого блокирования ни одной партии или группы со стороны Администрации президента не происходит", – написала И.Луценко.

По ее предположению, голосование по этому вопросу в парламенте состоится на следующей пленарной неделе.

Кроме того, как отметила нардеп, на этой сессии в Раде должно состояться голосование за отставку Валерии Гонтаревой с поста главы Национального банка Украины и назначения на этот пост Якова Смолия.

"Смолий уже отчитался перед профильным комитетом, была хорошая беседа и большинство проголосовало поддержать его кандидатуру. То есть, есть согласование на уровне комитета. Думаю, этот вопрос будет рассмотрен парламентом на следующей пленарной неделе", - сообщали И.Луценко.

Она выразила надежду, что два эти голосования народных депутатов разблокируют другие кадровые решения: по назначению министров, руководителя Счетной палате, омбудсмена.

Как сообщалось, 31 января 2018 года партия "Оппозиционный блок" сообщила, что направила письма послам стран "Большой семерки" (G7) и Представительству Евросоюза, в котором сообщила, что президент Украины Петр Порошенко нарушает права оппозиционной политической силы, не подав претендентов от их фракции в состав ЦИК. Хотя ранее при всех президентах во время формировании состава ЦИК учитывались предложения всех депутатских фракций и групп.

"Игнорирование президентом Украины кандидатур от нашей политической силы не соответствует установленному в демократическом мире принципу обеспечения объективности и беспристрастности избирательного процесса", - говорится в письме Оппоблока.