Климкин обсудил с главой МИД Франции перспективы двухстороннего сотрудничества

В понедельник министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил перспективы укрепления двухсторонних отношений и борьбы с российской агрессией со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом в Париже, сообщают в Министерстве иностранных дел Франции.

"Жан-Ив Ле Дриан принял сегодня в Париже своего украинского коллегу Павла Климкина. Это совещание предоставило возможность изучить перспективы укрепления наших двусторонних отношений, подвести итоги процесса реформ в Украине и подтвердить наши усилия по реализации Минских соглашений, которые являются единственным способом найти политическое решение конфликта", - говорится в сообщении.

Ж.Ле Дриан приветствовал имплементацию реформ в Украине, которые были проведены, чтобы приблизиться к европейским стандартам управления, несмотря на сложную ситуацию на востоке страны.

"Недавняя либерализация визового режима и вступление в силу Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле являются ощутимыми признаками нашего сближения и солидарности с украинцами. Значительный прогресс был достигнут в отношении очистки банковской системы, а также в отношении реформы энергетического сектора и разработки законодательного и институционального механизма по борьбе с коррупцией", - заявили в МИД Франции.

Вместе со своими партнерами из Европы и стран "большой семерки" Франция поддерживает усилия Украины и окажет полную поддержку их реализации. Все усилия должны сосредоточиться на борьбе с коррупцией, особенно путем создания оперативного и независимого антикоррупционного суда.

Министры положительно оценили улучшение торгового сотрудничества между двумя государствами. Также они договорились о дальнейшем привлечения большого французского бизнеса в Украину.

В то же время Франция хотела бы добиться прогресса в обмене между гражданским обществом и молодежью. Таким образом, решение Украины сделать следующий учебный год "Годом французского языка в Украине" будет способствовать укреплению связей между странами.

Также Ж.Ле Дриан и П.Климкин обсудили ситуацию в восточной части страны.

"Франция присоединяется к суверенитету Украины в пределах своих международно-признанных границ и не признает незаконную аннексию Крыма", - говорится в сообщении МИД.

Франция вместе с Германией выступает в качестве посредника, призывает Россию к осуществлению Минских соглашений, особенно в области безопасности, и ожидает, что Украина продолжит осуществление мер по этому вопросу.

"Нашей целью остается всеобъемлющее политическое урегулирование кризиса, улучшение ситуации в области безопасности, которая требует полного соблюдения режима прекращения огня, и восстановление социально-экономических связей между обеими сторонами линии соприкосновения", - добавили в министерстве.