Политика

19:48 05.02.2018

Рада глубоко обеспокоена принятием в Польше закона "о бандеризме" и намерена призвать президента Дуду повлиять на ситуацию

Рада глубоко обеспокоена принятием в Польше закона "о бандеризме" и намерена призвать президента Дуду повлиять на ситуацию

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о заявлении украинского парламента в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов.

Текст проекта постановления (№7553), проекта соответствующего заявления, а также сопроводительные документы к законодательной инициативе были обнародованы на сайте Верховной Рады в понедельник вечером. Авторами данной инициативы выступили 13 народных депутатов, в том числе зампредседателя парламента Оксана Сыроид, лидеры фракций "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, "Народного фронта" Максим Бурбак, Радикальной партии Олег Ляшко, представители фракций "Батькивщина" и "Самопомич" и внефракционные парламентарии.

В предлагаемом к принятию украинским депутатам заявлении среди прочего отмечается, что "Верховная Рада Украины с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение Сейма от 26 января и Сената Республики Польша от 1 февраля 2018 года о принятии изменений в закон о Институт национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, которыми вводится уголовная ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" и дается предвзятое и противоречивое определение этого понятия, что открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе".

В проекте заявления также говорится, что откровенный диалог, свободный обмен мнениями и академическая свобода оказались под угрозой уголовного преследования, что является несовместимым с демократическими ценностями.

"Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического", - подчеркивается в предлагаемом к принятию украинскому парламенту заявлении.

Нардепам, в частности, предлагается заявить, что принятые Сеймом и Сенатом Польши законодательные изменения противоречат содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, а также принципам, которые были согласованы сторонами, в том числе, в Декларации памяти и солидарности от 20 октября 2016 года.

"Нашу наибольшую тревогу вызывает тот факт, что развертывание антиукраинских настроений и создание атмосферы давления и запугивания способно непосредственно повлиять на права и свободы почти миллиона украинцев, которые сегодня являются трудовыми мигрантами на территории Польши и работают ради ее экономического роста в том числе. Эта тема представляет исключительное значение и является предметом пристального внимания для парламента Украины. Нас также беспокоят демонстративные акции уничтожения украинских памятников на территории Польши, нападения на участников религиозных торжеств, членов украинской общины Польши, запрета проведения культурных мероприятий и шовинистическая риторика", - говорится в заявлении.

Также в предлагаемом к принятию заявлении подчеркивается, что Верховная Рада Украины солидарна с международным сообществом в вопросах недопущения отрицания преступления Холокоста и призывает польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

"Призываем президента Республики Польша (Анджея Дуду - ИФ) воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались.

Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание. Помимо этого, наказание грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" по отношению к лагерям, которые были расположены в Польше во время Второй мировой войны.

В силу закон вступит после подписания президентом Польши Анджеем Дудой.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

Председатель Верховной Рады А.Парубий поручил комитету по иностранным делам рассмотреть ситуацию с принятием в Польше закона об Институте национальной памяти и подготовить позицию для рассмотрения украинским парламентом.

В понедельник А.Парубий сообщил, что комитет по иностранным делам подготовил текст заявления относительно этого закона, во вторник парламент может его принять.

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