Могерини высоко оценивает успехи Грузии в рамках соглашения об ассоциации с ЕС

Грузия и Евросоюз отметили большой прогресс в реализации соглашения об ассоциации, который приносит сторонам значительные результаты на пути осуществления стоящих перед ними задач и открывает новые возможности для поступательного развития по разным направлениям.

"У Грузии и Евросоюза блестящие отношения, и я хочу приветствовать достигнутые республикой успехи", - заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на совместной с грузинским премьером Георгием Квирикашвили пресс-конференции по итогам состоявшегося в понедельник в Брюсселе очередного заседания Совета ассоциации Грузии и ЕС.

Пресс-конференция транслировалась в эфире грузинского телеканала "Имеди".

"Мы высоко оценивает те результаты, которых добилась Грузия в процессе реализации Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, а также соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли", - сказала Ф.Могерини.

При этом верховный представитель ЕС отметила задействованную с прошлого года визовую либерализацию и возросший экспорт грузинских товаров на европейский рынок.

"Более 100 тыс. граждан Грузии уже воспользовались безвизовым режимом, что создает новые возможности для развития экономики, туризма, развития человеческих контактов", - заявила Ф.Могерини.

Она указала также на позитивную отдачу соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, в результате чего рынок ЕС стал одним из крупнейших для Грузии. "В 2017 году экспорт грузинской продукции в страны ЕС вырос на 37%", - подчеркнула Ф. Могерини.

Со своей стороны, говоря о значении ассоциации с ЕС и открытого для республики пространства свободной торговли, премьер Грузии отметил важность использования европейского опыта для экономической интеграции с Евросоюзом.

В частности, Г.Квирикашвили сообщил, что, наряду с традиционными грузинскими товарами, "республика уже экспортирует в Европу мед, черноморскую рыбу и другую продукцию".

Он выразил благодарность ЕС за финансовую помощь Грузии в осуществлении реформ. "На 2017-2020 годы для поддержки реформ республике выделено 450 млн евро, в том числе 75,5 млн евро для развития сельского хозяйства, что очень важно для приближения отрасли к европейским стандартам", - отметил Г.Квирикашвили.

Как сообщает пресс-службы администрации правительства Грузии, на заседании Совета была рассмотрена обновленная повестка дня ассоциации Грузия-ЕС, которая является комплексным документом и включает приоритеты до 2020 года, в том числе, реформы в плане усиления демократических институтов, секторальных и торговых реформ.

Совет ассоциации приветствовал усилия правительства Грузии по проведению реформ, направленных на углубление отношений с ЕС. В частности, была подтверждена роль Грузии, как главного партнера, в сфере энергетической безопасности и подчеркнуты транзитные возможности страны в поставках каспийских энергоносителей на европейский рынок, в том числе посредством Южного газового коридора.

На заседании была подчеркнута важность продолжения успешного сотрудничества между Грузией и ЕС в направлении стратегических коммуникаций. Евросоюз еще раз подтвердил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в международно признанных границах.