Министр обороны США призывает Украину принять закон о национальной безопасности

Министр обороны США Джеймс Мэттис (James N. Mattis) отмечает приоритетность закона о национальной безопасности Украины и призывает власти страны как можно скорее принять эту законодательную инициативу.

"Он (Дж.Мэттис - ИФ) назвал закон о национальной безопасности приоритетным вопросом и выразил надежду, что администрация президента и украинский парламент - Верховная Рада Украины – предпримут быстрые шаги и примут законодательство, которое обеспечит прочную правовую основу для осуществления реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины", - сказал глава Пентагона на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщается на сайте оборонного ведомства США.

Дж.Мэттис также отметил значение партнерства США и Украины в сфере безопасности. Он похвалил С.Полторака за храбрость страны перед лицом российской агрессии и вновь подтвердил поддержку США украинской оборонной реформы.

Собеседники пообещали укреплять прочное партнерство между США и Украиной, основанное на совместных интересах безопасности и общих принципах.

Как сообщалось, 17 января Совет национальной безопасности и обороны одобрил законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны. С.Полторак удовлетворен проектом закона и отметил, что тот учитывает все предложения украинского оборонного ведомства.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, закон "О национальной безопасности Украины" должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны страны, объединить не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах. "Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии", - подчеркнул он.