Полторак назвал решение США по оборонному летальному оружию для Украины "своевременным и правильным"

Министр обороны Украины Степан Полторак встретился в Вашингтоне с министром обороны США Джеймсом Меттисом.

"Я благодарен правительству США, Конгрессу и президенту США за предоставление Украине оборонного летального оружия. Это было своевременное и правильное решение", - цитирует С.Полторака пресс-служба Минобороны Украины.

С.Полторак назвал такое решение мощным сигналом агрессору, что Украина не одна, а также сигнал партнерам, что с Украиной "необходимо сотрудничать".

Глава Минобороны назвал США главным стратегическим партнером Украины. "Нам было бы трудно без поддержки: эффективная консультативная, финансовая помощь, тренинговые программы – всё это успешные Вооруженные силы Украины. Успешные реформы – единственный способ укрепить обороноспособность страны", - сказал он на встрече с министром обороны США.

Кроме того, С.Полторак принял участие в двухсторонних оборонных консультациях оборонных ведомств Украины и США, которые прошли в Пентагоне.

"Диалог был конструктивным и откровенным. Благодарен за теплый прием и откровенную поддержку", - сказал министр обороны Украины.

С.Полторак также встретился со слушателями Национального военного колледжа. Он выразил надежду, что в 2018 году динамика сотрудничества Украины и США улучшиться по многим направлениям. "Я приглашаю слушателей колледжа в Украину, будет хорошо, когда они пообщаются с нашими военными, услышат их мнение и ознакомятся с опытом", - сказал он.

Глава Минобороны Украины находится в США с рабочим визитом.