Политика

02:21 03.02.2018

Трамп: Выводы новой ядерной доктрины США основаны на реалистичных оценках международной обстановки в области безопасности

Трамп: Выводы новой ядерной доктрины США основаны на реалистичных оценках международной обстановки в области безопасности

Выводы новой американской ядерной доктрины основаны на реалистичных оценках международной обстановки в области безопасности, заявил президент США Дональд Трамп.

"Заключения (доктрины - ИФ) основаны на реалистичных оценках глобальной обстановки в области безопасности, необходимости сдерживать использование самое разрушительного оружия на Земле и на давней приверженности нашей страны ядерного нераспространению", - говорится в распространенном заявлении американского лидера.

"В течение последнего десятилетия, несмотря на усилия Соединенных Штатов по сокращению роли и количества ядерного оружия, другие ядерные государства наращивали свои запасы, увеличивали известность ядерного оружия в своих стратегиях в области безопасности, а в некоторых случаях осуществляли разработку новых ядерных возможностей, угрожающих другим народам. Между тем, последовательные администрации Соединенных Штатов отложили столь необходимую модернизацию нашего ядерного оружия, инфраструктуры и систем доставки (...) Ядерная доктрина 2018 года решает эти вопросы", - отмечает Д.Трамп.

По его словам, документ "подтверждает приверженность" США "контролю над вооружениями и ядерному нераспространению, поддерживает мораторий на ядерные испытания и обязуется активизировать усилия по предотвращению, обнаружению и реагированию на ядерный терроризм".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В новой ядерной доктрине США содержится приверженность нераспространению атомного оружия

США намерены противодействовать нарушениям России соглашения ДРСМД дипломатическими, экономическими и военными мерами

Американская доктрина не предусматривает автоматического ответа, если Россия решит совершить ядерную атаку на США

США намерены разрабатывать маломощные ядерные боезаряды

Россия активно разрабатывает типы вооружений в нарушении договоров с США

Тиллерсон призвал мексиканцев быть настороже в связи с "активностью России" в преддверии выборов в стране

Замгоссекретаря США Шеннон заявил о намерении уйти в отставку

США будут вводить новые санкции против России до прекращения ею агрессии на Донбассе

"Кремлевский доклад" актуализировал попытки крымских татар рассказать международному сообществу о нарушениях прав человека в Крыму – Чубаров

Китай в ответ на критику Трампа призвал Вашингтон отказаться от мышления в стиле "холодной войны"

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин провел переговоры с главой МИД Нидерландов

В Тернополе вместе с государственным будут поднимать красно-черный флаг

"Национальные дружины" и любые подобные формирования могут быть только в рамках закона – Гройсман

Кива призывает Порошенко национализировать облэнерго, подконтрольные российской компании VS Energy

Шесть нардепов ездили на форум в Давос в командировку, но не за деньги Рады

На следующем заседании ad hoc комитета ПАСЕ 16 марта представят список предложений, в том числе по возвращению РФ в Ассамблею

Польша внесла изменения в закон об Институте нацпамяти, чтобы бороться за правду о Холокосте, утверждает Моравецкий

Президенты Украины и Польши должны провести консультации по вопросу принятия закона против "бандеризма" - нардеп Арьев

Профильному комитету Рады поручено сформировать для рассмотрения позицию по польскому закону о запрете "бандеровской идеологии"

Рада может обратиться к парламенту Польши в связи с принятием закона о запрете "бандеровской идеологии"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА