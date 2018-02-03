Трамп: Выводы новой ядерной доктрины США основаны на реалистичных оценках международной обстановки в области безопасности

Выводы новой американской ядерной доктрины основаны на реалистичных оценках международной обстановки в области безопасности, заявил президент США Дональд Трамп.

"Заключения (доктрины - ИФ) основаны на реалистичных оценках глобальной обстановки в области безопасности, необходимости сдерживать использование самое разрушительного оружия на Земле и на давней приверженности нашей страны ядерного нераспространению", - говорится в распространенном заявлении американского лидера.

"В течение последнего десятилетия, несмотря на усилия Соединенных Штатов по сокращению роли и количества ядерного оружия, другие ядерные государства наращивали свои запасы, увеличивали известность ядерного оружия в своих стратегиях в области безопасности, а в некоторых случаях осуществляли разработку новых ядерных возможностей, угрожающих другим народам. Между тем, последовательные администрации Соединенных Штатов отложили столь необходимую модернизацию нашего ядерного оружия, инфраструктуры и систем доставки (...) Ядерная доктрина 2018 года решает эти вопросы", - отмечает Д.Трамп.

По его словам, документ "подтверждает приверженность" США "контролю над вооружениями и ядерному нераспространению, поддерживает мораторий на ядерные испытания и обязуется активизировать усилия по предотвращению, обнаружению и реагированию на ядерный терроризм".