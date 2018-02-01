Политика

18:56 01.02.2018

Профильному комитету Рады поручено сформировать для рассмотрения позицию по польскому закону о запрете "бандеровской идеологии"

Профильному комитету Рады поручено сформировать для рассмотрения позицию по польскому закону о запрете "бандеровской идеологии"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поручил комитету по иностранным делам рассмотреть ситуацию с принятием в Польше закона об Институте национальной памяти и подготовить позицию для рассмотрения украинским парламентом.

"Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил комитету Верховной Рады по иностранным делам рассмотреть на своем заседании ситуацию, которая сложилась в связи с принятием в Польше закона об Институте национальной памяти и подготовить общую позицию на рассмотрение Верховной Рады Украины", - сообщил пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев журналистам в среду.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались. Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "распределение ответственности перед польским народом или государством, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом".

Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание. Помимо этого, наказание грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" по отношению к лагерям, которые были расположены в Польше во время Второй мировой войны. В силу закон вступит после подписания президентом Польши Анджеем Дудой.

Накануне, 31 января, три комиссии Сената Польши поддержали данный законопроект.

1 февраля в первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Верховной Раде Украины может быть подготовлено обращение к польскому парламенту в связи с принятием Сенатом Польши закона, который предусматривает наказание за "преступления украинских националистов".

"Последнее решение такого радикального крыла польской элиты противоречит духу дружбы, сотрудничества и добрососедства, которые много лет существуют между двумя странами – Украиной и Польшей", - сказала И.Геращенко в эфире телеканала "112.Украина".

По ее словам, украинская сторона не будет "вестись на эти провокационные решения" польских властей, однако они не могут быть не замеченными украинским обществом и политиками. "Уже есть очень четкое заявление и президента Украины (Петра Порошенко - ИФ), и министра иностранных дел (Павла Климкина - ИФ), и четко указанно, что решение польского парламента противоречит духу добрососедства. Мы надеемся, что президент Польши Дуда займет последовательную позицию – ветирует эти законопроекты – это я от себя хочу сказать", – отметила первый вице-спикер.

Вместе с тем она сообщила, что это решение польского парламента в четверг уже обсуждалось в кругу руководства Верховной Рады. "Очевидно, что эти решения Польши вызвали обеспокоенность среди всех фракций украинского парламента, и мы не исключаем, что украинский парламент примет соответствующее обращение к польским коллегам, которое будет наработано и профильным комитетом иностранных дел, и евроинтеграции, и к нему приобщатся все фракции парламента. Для меня очевидно, что какое-либо заявление должно четко фиксировать следующее: нет никакой "бандеровской идеологии", а есть славная история Украины – это история борьбы за Украину, история борьбы за нашу независимость и суверенитет", - добавила И.Геращенко.

Она отметила, что в истории отношений Украины и Польши были разные страницы, но это тольк

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