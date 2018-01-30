Петренко назвал "кремлевский список" "последним предупреждением" для РФ

Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал обнародованный Министерством финансов США список представителей российской власти и приближенных к ней олигархов, которые могут попасть под санкции, "последним предупреждением" о необходимости выполнения своих обязательств.

"На самом деле правительство Соединенных Штатов всегда занимает последовательную позицию, когда применяются санкции к тем лицам и тем странам, которые нарушают территориальную целостность своих соседей (в данном случае – это страна-агрессор Российская Федерация), которые пренебрегают верховенством права", - сказал глава Минюста журналистам во вторник в Киеве, комментируя обнародованный Минфином США список.

П.Петренко выразил убеждение, что этот дополнительный список "является фактически последним предупреждением для Российской Федерации, ее руководства и ближайшего окружения о необходимости выполнения своих обязательств, которые определены как Минскими соглашениями… так и остановки агрессии против Украины".

Он подчеркнул, что США, согласно их законодательству, имеют право без дополнительного уведомления какого-либо лица вводить весь спектр санкций и ограничительных мер в отношении компаний и физлиц.

Как сообщалось, Минфин США опубликовал предусмотренный новым законом о санкциях "кремлевский список", в него вошли бизнесмены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Петр Авен, Леонид Федун, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев, Александр Мамут, Юрий Мильнер, Алексей Мордашов, Михаил Прохоров, Виктор Вексельберг, Владимир Евтушенков.

Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. В их числе - Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.

Закон "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA) обязывает министра финансов США представить в Конгресс доклад в отношении антироссийских санкций после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем.

В приложении к докладу, которое останется засекреченным, могут включаться лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц. Отдельной его частью является список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более $2 млрд.

Администрация США 29 января должна была передать в Конгресс доклад о политиках и бизнесменах, тесно связанных с российскими властями. Минфин должен оценить последствия различных ограничительных мер в отношении членов этого списка.

Включение в список пока не означает распространение на включенных в него лиц каких-либо конкретных санкций. Однако эксперты считают, что включение в список может сократить доступ этих лиц к операциям с зарубежными финансовыми институтами, так как многие кредитные организации будут видеть в персонах из доклада фактически подсанкционных лиц.