Порошенко: Договорились с Тиллерсоном о координации действий в сфере обороны и безопасности

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в пятницу в швейцарском Давосе стороны договорились о координировании действий в сфере обороны и безопасности.

"С госсекретарем США Рексом Тиллерсон договорились о координации действий в оборонно-сфере безопасности. Благодарен за полную поддержку США в Совете безопасности ООН и продолжение политики санкций против РФ", - сообщается в официальном аккаунте П.Порошенко в соцсети Twitter .

Позже, в ходе пресс-конференции для СМИ по итогам визита в Давос президент Украины отметил, что сотрудничество Киева и Вашингтона заключается не только в предоставлении ВСУ летального вооружения.

"Мы говорим не только о поставке грантами, за счет средств наших американских партнеров, не только о предоставлении нам лицензий и разрешений на покупку но и о совместном производстве, обучении и о других сферах… о которых дальше говорить не буду", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Давос.

Говоря же о сроках поставки США летального вооружения Украине, П.Порошенко сообщил, что даты ему известны, однако по понятным соображениям он их озвучивать не будет.

"Как только узнали что Украина получила новейшее оружие, кардинально изменилось поведение российских военных и боевиков… осторожнее подходят к линии столкновения", - сказал глава государства, добавив, что это тоже результат.